Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e milli maç arası verildi. Şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe de bu arayı Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelerek değerlendirecek. İşte, Fenerbahçe-Zenit maçı tarihi...



FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.



Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz net değil.

