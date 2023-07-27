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Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, dün akşam Zimbru'ya karşı 5-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçının rövanşı için hazırlıklara başladı. Peki Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 5-0 yendiği Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün oynanan Zimbru maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla bitirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı - 1

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