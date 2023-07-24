Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı o tarihte

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Karşılaşma öncesinde kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı hakkında güncel bilgiler...



FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe-Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.



Mücadele saat 21.00'da başlayacakve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE MAÇ KADROSU



Sarı lacivertlilerin kadrosunda yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de listede yer almadı.



Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz



Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde



Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci



Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun

