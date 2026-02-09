Fenerbahçe zirve takibinde 3 puan peşinde, muhtemel 11
Süper Lig'de zirve takipçisi Fenerbahçe 21. haftanın kapanışında sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler saat 20'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puan peşinde.
Zirve takibine namağlup devema eden Tedesco'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.
4 EKSİK VAR
Tedavileri süren Levent Mercan ve Brown'un yanı sıra,, cezalı Skriniar ile Alvarez bu akşam forma giyemeyecekler.
Takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Sidiki Cherif ise teknik heyetten şans bekliyor.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği ise son 4 maçında topladığı 7 puanla küme düşme hattından uzaklaştı.
Chobani Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert; Kante, Guendouzi; Nene, Asensio, Musaba ve Talisca.