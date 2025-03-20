NTV.COM.TR

Fenerbahçe zirve takibinde: Euroleague'de rakip Monaco

Fenerbahçe Beko Euroleague'deki serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı lacivertliler 30. hafta maçında Monaco'ya konuk olacak.

Fenerbahçe zirve takibinde: Euroleague'de rakip Monaco

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...