Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu 'nu getiren Fenerbahçe , yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum Futbol Kulübü'nü deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra cezalı Archie Brown, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Kocaelispor 'da ise sakatlıkları bulunan Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Zoukrou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 42 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 22 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırırken Kocaelispor 33 gol sevinci yaşadı.

Kocaeli'de oynanan 21 lig maçında Fenerbahçe'nin 9'a 7 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü. İki ekibin geçen sezon Kocaeli'de oynadığı lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.