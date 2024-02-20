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Fenerbahçe Alagöz çeyrek finalde parkeye çıkıyor: Avrupa Ligi'nde rakip Perfumerias Avenida

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Alagöz çeyrek finalde parkeye çıkıyor: Avrupa Ligi'nde rakip Perfumerias Avenida

Alagöz çeyrek finalde parkeye çıkıyor. 

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

İKİ GALİBİYET ALAN DÖRTLÜ FİNAL'E ÇIKACAK

İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.

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