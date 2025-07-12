Fenerbahçe Archie Brown'u açıkladı
Fenerbahçe, 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'u 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ailemize hoş geldin Archie Brown. Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
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