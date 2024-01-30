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Fenerbahçe Bartuğ ve Crespo'yu gönderiyor

Fenerbahçe, iki futbolcusuna veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo İspanya'ya ve Bartuğ Elmaz'ı yurt içine kiralık olarak gönderecek.

Fenerbahçe Bartuğ ve Crespo'yu gönderiyor

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'de Miguel Crespo, kısa süre içerisinde Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

Portekizli orta saha oyuncusu İspanyol ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Crespo, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BARTUĞ SİVAS YOLCUSU

Bartuğ Elmaz da sezonun geri kalanını Sivasspor'da geçirecek.

Teknik heyet potansiyeline inandığı genç oyuncunun daha fazla süre alarak daha da gelişmesini umuyor.

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Bartuğ, sadece 126 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

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