Fenerbahçe Bartuğ ve Crespo'yu gönderiyor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, kısa süre içerisinde Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

Portekizli orta saha oyuncusu İspanyol ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Crespo, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BARTUĞ SİVAS YOLCUSU



Bartuğ Elmaz da sezonun geri kalanını Sivasspor'da geçirecek.

Teknik heyet potansiyeline inandığı genç oyuncunun daha fazla süre alarak daha da gelişmesini umuyor.

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Bartuğ, sadece 126 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.