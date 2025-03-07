Fenerbahçe'dan Çağlar Söyüncü için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü için sakatlık açıklaması yayınladı.

Sarı lacivertliler milli stoperin sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Milli futbolcu Rangers maçının 16. dakikasında oyundan çıkmış yerine Alexander Djiku girmişti.



Fenerbahçe'den yapılan sakatlık açıklaması şöyle:



"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün

MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

