Fenerbahçe'de 1 dakika bile oynamadı, ayrılık açıklandı: Portekiz'e gitti!
Fenerbahçe formasıyla hiç maça çıkmayan Omar Fayed, Portekiz'e transfer oldu.
Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiraladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."
PORTEKİZ'E GÖTÜRÜLMEMİŞTİ
Fenerbahçe'ye iki sezon önce İsmail Kartal döneminin başında katılan ve büyük umutlarla 4 yıllık imza atan Omar Fayed, Portekiz kampına götürülmemişti.
FENERBAHÇE'DE HİÇ MAÇI YOK
Fenerbahçe'de hiçbir maçta süre almayan genç futbolcu, Mısır Milli Takımı formasını 5 kez terletti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Omar Fayed
- Transfer
- Fenerbahçe