Fenerbahçe'de 1 dakika bile süre almamıştı, menajeri açıkladı: "Avrupa'ya gideceğiz!"

Yaz transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle döneme giren sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde de mutlu son çok yakın.



Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak olan futbolcular da taraftarlar tarafından merak edilmeye başlanmıştı. PORTEKİZ'E GÖTÜRÜLMEDİ



Fenerbahçe'ye iki sezon önce İsmail Kartal döneminin başında katılan ve büyük umutlarla 4 yıllık imza atan Omar Fayed, Portekiz kampına götürülmemişti.



MENAJERİ KONUŞTU İlk sezonunda Novi Pazar'a, geçen sezon ise Beerschot'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun menajeri, Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamayla dikkat çekti.



Fayed'in menajeri Islam El-Shahat, oyuncunun Instagram hesabından Kahire Kulesi'ni paylaşmasının ardından gündeme gelen El-Ehli iddialarını yalanladı.



Al-Youm'a konuşan Islam El-Shahat, Omar Fayed ile ailesinin Mısır'da tatil yaptığını ve oyuncunun paylaşımlarının herhangi bir transfer görüşmesini yansıtmadığını söyledi.

"KAMPTA OLMAMIZIN BİR ANLAMI YOKTU" Mısırlı futbolcunun menajeri ayrıca "Fayed yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak. Sözleşmesinin feshi için kulüple görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Fayed, Fenerbahçe ile anlaşmalı olarak kampta yer almadı. Şu anda Avrupa'dan üç kulüple görüşüyoruz. Görüşmeler sonuçlanana kadar Fenerbahçe'nin Portekiz kampında yer almamızın bir anlamı yoktu." ifadelerini kullandı.



Islam El-Shahat, Mısır Ligi ekipleri El-Ehli ve Zamalek ile ilgili çıkan iddialara ise "Avrupa'da kalmak istiyoruz" şeklinde yanıt verdi. FENERBAHÇE'DE HİÇ MAÇI YOK



Fenerbahçe'de hiçbir maçta süre almayan genç futbolcu, Mısır Milli Takımı formasını 5 kez terletti.