Fenerbahçe'de 1 saat içinde neler oldu neler: Marco Asensio ile Ederson bombası ve iki ayrılık!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.



Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren ve kısa süre içinde oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gündemde.

DIEGO CARLOS, COMO'YA İMZAYI ATTI



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Diego Carlos, bugün kendisini Como'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.



Fenerbahçe'nin, Como'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul ettiği öğrenilmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.