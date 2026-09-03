Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı
03.09.2026 09:06
Son Güncelleme: 03.09.2026 09:20
Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Fenerbahçe, Avrupa maçı sonrası 2 futbolcusu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon maçının ardından UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlattığını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılmış ve adını lig etabına yazdırmıştı. Maçın ardından olaylar yaşanmıştı.
UEFA, Lyon ile Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları incelemeye almıştı.
CEZA İHTİMALİ
Fransız basınına göre; Guendouzi, davranışlarının hakaret, sportmenlik dışı hareket ve seyircileri kışkırtma kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1-3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.
Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın ise bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı olarak değerlendirmeye alınacağı ve 3-5 maç aralığında bir ceza alma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.