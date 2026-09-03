Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon maçının ardından UEFA 'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlattığını açıkladı.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılmış ve adını lig etabına yazdırmıştı. Maçın ardından olaylar yaşanmıştı.



UEFA, Lyon ile Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları incelemeye almıştı.

CEZA İHTİMALİ



Fransız basınına göre; Guendouzi, davranışlarının hakaret, sportmenlik dışı hareket ve seyircileri kışkırtma kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1-3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.

Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın ise bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı olarak değerlendirmeye alınacağı ve 3-5 maç aralığında bir ceza alma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.