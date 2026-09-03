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Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı

03.09.2026 09:06

Son Güncelleme: 03.09.2026 09:20

Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Avrupa maçı sonrası 2 futbolcusu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon maçının ardından UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlattığını açıkladı.


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmıştı.

 

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılmış ve adını lig etabına yazdırmıştı. Maçın ardından olaylar yaşanmıştı. 


UEFA, Lyon ile Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları incelemeye almıştı.

 

CEZA İHTİMALİ
 

Fransız basınına göre;  Guendouzi, davranışlarının hakaret, sportmenlik dışı hareket ve seyircileri kışkırtma kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1-3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.

 

Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın ise bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı olarak değerlendirmeye alınacağı ve 3-5 maç aralığında bir ceza alma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.

Resmi Kurum