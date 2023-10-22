Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılabilir: Batshuayi'ye İngiliz talip

Fenerbahçe'de devre arasında 2 isim ile yollar ayrılabilir.

Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin Michy Batshuayi ve Ryan Kent'in ayrılmaları durumunda transferde kolaylık sağlayacağı belirtildi.

BATSHUAYİ'YE İNGİLİZ TALİP

Bu sezon 11 resmi maçta 3 gol 2 asist kaydeden Michy Batshuayi ile İngiliz ekibi Nottingham Forest'in ilgilendiği ve transferin 10 milyon euroya tamamlanacağını kaydedildi.

RYAN KENT PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Öte yandan 9 resmi maçta 1 gol 2 asist kaydeden Ryan Kent ise sosyal medya hesabından tüm Fenerbahçe paylaşımlarını kaldırdı.

Dailyrecord, İngiliz oyuncunun bu hamlesinin ardından " Sosyal medya hamlesiyle Fenerbahçe'ye karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.