Fenerbahçe 'nin 7 Haziran'daki kongresinde göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım , 18 Haziran'da takımın başına sürpriz bir şekilde İsmail Kartal 'ı getirmişti. Herkesin beklentisi Aykut Kocaman iken yapılan bu tercihin nedenleri de hala bilinmiyor ama "99 puanlı sezon" olarak bilinen 2023-24'te oynattığı futbolla taraftarın gözdesi haline gelen İsmail Kartal'ın ismi camiada olumlu karşılanmıştı.

Sonrasında sıra transfere gelmişti ki zaten Fenerbahçe'nin bugün yaşadığı sorunların başında bu faktör geliyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin seçim döneminde anlaştığını açıkladığı isimler camiada tartışılsa da beklentiyi de yükseltmişti. Ancak Fenerbahçe'nin yabancı transferinde eli kolu bağlıydı.

Zira seçimden hemen sonra yapılan Vedat Muriç transferi ile kadrodaki yabancı sayısı 24'e yükselirken TFF'nin 10+4 kuralı yönetimin elini kolunu bağlıyordu. Fenerbahçe yönetimi bu sorunu gidermek için U23 oyuncularını kapsayan +4 kontenjanının kaldırılması veya esnetilmesi için TFF'ye başvuru yapsa da umduğu cevabı alamamıştı.



FRED'İN KALMASINI ÇOK İSTEDİ AMA TUTAMADI

Yenilerin gelmesi için eldeki oyuncuların gönderilmesi gerekiyordu ki transfer piyasasında bu hiç kolay değildi. Ve yönetimle İsmail Kartal arasındaki sorunlar da burada başladı. Kartal, 2023-24 sezonundaki futbolun mimarlarından Fred'in kalmasını istiyordu. Zira eldeki kadroda Brezilyalı 8 numaranın namzeti yoktu ama yaşı ve mevcut şartlar Fred'in ayrılığını gerektiriyordu.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde alınan başarılı sonuçlara rağmen lige yenilgiyle girilmesinin getirdiği problemler yine Devler Ligi'nde 18 yıl sonra elde edilen gruplara kalma başarısı ile halı altına süpürülse de orada çok kalmadı.Şampiyonlar Ligi vizesi ile camiada beklenti yine artmıstı ve gözler transferdeydi.

Ancak bu süreç hiç de İsmail Kartal'ın istediği gibi geçmedi. Deplasmandaki Lyon galibiyetinden hemen sonra Talisca'nın gönderilmesi ise kabul edilemez oldu.

Transferde Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, Leao gibi isimler geçse de hiçbiri alınmadı. Yönetimden 1 tane de olsa kaliteli bir takviye isteyen İsmail Kartal'ın eli yine boş kalmıştı. Medyaya yansıyan Adil Demirbağ transferi bile maddi şartlar yüzünden yapılamadı.