Fenerbahçe'de 24 saatte ne oldu, neden oldu?
12.09.2026 13:37
Son Güncelleme: 12.09.2026 13:41
İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa kararının öncesinde ve sonrasında birçok kırılma noktası yaşandı.
Fenerbahçe'nin 7 Haziran'daki kongresinde göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım, 18 Haziran'da takımın başına sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'ı getirmişti. Herkesin beklentisi Aykut Kocaman iken yapılan bu tercihin nedenleri de hala bilinmiyor ama "99 puanlı sezon" olarak bilinen 2023-24'te oynattığı futbolla taraftarın gözdesi haline gelen İsmail Kartal'ın ismi camiada olumlu karşılanmıştı.
Sonrasında sıra transfere gelmişti ki zaten Fenerbahçe'nin bugün yaşadığı sorunların başında bu faktör geliyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin seçim döneminde anlaştığını açıkladığı isimler camiada tartışılsa da beklentiyi de yükseltmişti. Ancak Fenerbahçe'nin yabancı transferinde eli kolu bağlıydı.
Zira seçimden hemen sonra yapılan Vedat Muriç transferi ile kadrodaki yabancı sayısı 24'e yükselirken TFF'nin 10+4 kuralı yönetimin elini kolunu bağlıyordu. Fenerbahçe yönetimi bu sorunu gidermek için U23 oyuncularını kapsayan +4 kontenjanının kaldırılması veya esnetilmesi için TFF'ye başvuru yapsa da umduğu cevabı alamamıştı.
FRED'İN KALMASINI ÇOK İSTEDİ AMA TUTAMADI
Yenilerin gelmesi için eldeki oyuncuların gönderilmesi gerekiyordu ki transfer piyasasında bu hiç kolay değildi. Ve yönetimle İsmail Kartal arasındaki sorunlar da burada başladı. Kartal, 2023-24 sezonundaki futbolun mimarlarından Fred'in kalmasını istiyordu. Zira eldeki kadroda Brezilyalı 8 numaranın namzeti yoktu ama yaşı ve mevcut şartlar Fred'in ayrılığını gerektiriyordu.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde alınan başarılı sonuçlara rağmen lige yenilgiyle girilmesinin getirdiği problemler yine Devler Ligi'nde 18 yıl sonra elde edilen gruplara kalma başarısı ile halı altına süpürülse de orada çok kalmadı.Şampiyonlar Ligi vizesi ile camiada beklenti yine artmıstı ve gözler transferdeydi.
Ancak bu süreç hiç de İsmail Kartal'ın istediği gibi geçmedi. Deplasmandaki Lyon galibiyetinden hemen sonra Talisca'nın gönderilmesi ise kabul edilemez oldu.
Transferde Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, Leao gibi isimler geçse de hiçbiri alınmadı. Yönetimden 1 tane de olsa kaliteli bir takviye isteyen İsmail Kartal'ın eli yine boş kalmıştı. Medyaya yansıyan Adil Demirbağ transferi bile maddi şartlar yüzünden yapılamadı.
İsmail Kartal her fırsatta Fred'den memnun olduğunu dile getiriyordu.
DERBİ YENİLGİSİ KARTAL'IN KOLTUĞUNU SALLADI
Bu süreçte iç sahada alınan Beşiktaş yenilgisi ve teknik direktörler araındaki taktik savaşını Italiano'nun kazanması ise özellikle sosyal medyada İsmail Kartal aleyhine bir dalgaya sebep oldu.
Başkan Aziz Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalar da gerginliği azaltmadı. Ve Roma maçı İsmail Kartal için son çıkış olarak lanse edildi ve hatta bu süreçte yabancı bir teknik adamın menajeri ile İstanbul'da görüşüldüğü iddiası da ortaya atıldı. Ancak tecrübeli teknik adam maç taktiği ile Gasperini gibi bir ustaya üstünlük sağlarken geriye düşmesine rağmen farklı galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe olmuştu.
1-1'lik skor ve futbol yüzleri güldürse de Kartal'ın istifa kararı yine büyük bir şok dalgasına neden oldu. Bülent Uygun, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Montella, Conceicao, Steven Gerard gibi isimler dillerde dolaşırken, İsmail Kartal açıklandığı gibi takımın başında idmana da çıkmayınca bağların koptuğuna kesin olarak hükmedildi.
Ancak gün içinde hummalı bir şekilde teknik direktör arayan Fenerbahçe'den bir anda "İsmail Kartal görevinin başında" açıklaması geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın bire bir görüştüğü Kartal'ı ikna ettiği söylenirken, bunun kalıcı mı yoksa geçici bir barış olacağını ise zaman gösterecek.
Oğuz Çetin ile İsmail Kartal