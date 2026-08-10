Fenerbahçe'de 3 futbolcu Avrupa maçında yok
10.08.2026 11:13
Son Güncelleme: 10.08.2026 14:22
Anthony Musaba
Fenerbahçe’de 3 futbolcu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Maçın kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe’de transfer iddialarıyla gündemde olan Anthony Musaba, ağrıları nedeniyle Sturm Graz kamp kadrosunda yer almıyor.
Oosterwolde ve Ederson da viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz maçının kadrosunda yok.
İLK MAÇI KAZANMIŞLARDI
Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU