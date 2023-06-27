Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bekliyor. Yönetim, daha önce 2 kez takımın başına geçen İsmail Kartal isminde karar kıldı.
Başkan Ali Koç, 62 yaşındaki teknik adamla bu hafta son kez görüşecek. Bu toplantıda anlaşmanın son detaylarının belirlenmesi ve 1 yıllık anlaşmaya varılması planlanıyor.
Buluşma ve duyuru içinse, Suudi Arabistan'da hac ibadetini gerçekleştiren Kartal'ın yurda dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının pazar günü başlaması hedefleniyor.
Yönetim, Jorge Jesus'un ayrılığından sonra İsmail Kartal'ın yanı sıra Abdullah Avcı ile de görüştü. Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Avcı yönetim kuruluna ayrıntılı bir sunum yaptı.
Futbolculuk döneminde 10 yıl Fenerbahçe forması giyen İsmail Kartal, anlaşma sağlanması halinde sarı lacivertlilerde 3. kez teknik direktör olarak görev yapacak.
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