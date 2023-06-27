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Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal döneminin başlaması bekleniyor. Başkan Ali Koç, deneyimli teknik adamla anlaşmanın son detaylarını netleştirmek için bu hafta içinde bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru

yeni teknik direktörünü bekliyor. Yönetim, daha önce 2 kez takımın başına geçen isminde karar kıldı.

Başkan , 62 yaşındaki teknik adamla bu hafta son kez görüşecek. Bu toplantıda anlaşmanın son detaylarının belirlenmesi ve 1 yıllık anlaşmaya varılması planlanıyor.

Buluşma ve duyuru içinse, Suudi Arabistan'da hac ibadetini gerçekleştiren Kartal'ın yurda dönmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının pazar günü başlaması hedefleniyor.

Yönetim, Jorge Jesus'un ayrılığından sonra İsmail Kartal'ın yanı sıra Abdullah Avcı ile de görüştü. Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Avcı yönetim kuruluna ayrıntılı bir sunum yaptı.

Futbolculuk döneminde 10 yıl Fenerbahçe forması giyen İsmail Kartal, anlaşma sağlanması halinde sarı lacivertlilerde 3. kez teknik direktör olarak görev yapacak.

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