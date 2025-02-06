Fenerbahçe'de 3 sakatlık
Fenerbahçe Erzurumspor maçında 3 sakat verdi. Sarı lacivertli futbolcuların durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor maçında 3 sakat verdi. Alexander Djiku 55. dakikada sakatlanarak çıktı.
Yeni transfer Diego Carlos, Djiku'nun yerine oyuna girse de 6 dakika sonra o da sakatlandı.
Carlos'un yerine dahil olan Yusuf Akçiçek de 14 dakika sahada kalabildi.
3 futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Jose Mourinho sakatlık raporlarına göre UEFA Avrupa Ligi kadrosuna hangi oyuncuları ekleyeceğine karar vereceğini açıkladı.
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