Fenerbahçe'de 3 sakatlık

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor maçında 3 sakat verdi. Alexander Djiku 55. dakikada sakatlanarak çıktı.

Yeni transfer Diego Carlos, Djiku'nun yerine oyuna girse de 6 dakika sonra o da sakatlandı.

Carlos'un yerine dahil olan Yusuf Akçiçek de 14 dakika sahada kalabildi.

3 futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



Jose Mourinho sakatlık raporlarına göre UEFA Avrupa Ligi kadrosuna hangi oyuncuları ekleyeceğine karar vereceğini açıkladı.