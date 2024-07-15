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Fenerbahçe'de 3 transfer yolda

Fenerbahçe transferde hareketli bir haftaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 3 transfer yolda

, Oğuz Aydın için Alanyaspor ile bonservis konusunda anlaştı. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan kanat oyuncusu, sarı lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

3 senedir Akdeniz ekibinde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13 gol ve 7 asistle oynadı.

CENK TOSUN YARIN GELİYOR

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini de resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından tatile çıkan milli forvet, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş'la mukavelesi sona eren 33 yaşındaki santfor, geride kalan sezonu 11 gol ve 8 asistle tamamladı.

Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de sona yakın. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak için Suudi ekibi Al Ahli'yle anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcu sağlık kontrolü ve imza için bu hafta İstanbul'a gelecek.

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