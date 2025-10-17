Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden

Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Futbol Takımı Diyetisyeni Cenk Özyılmaz'ın ilişkisini kesen, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan yeni yönetim futbol A takımı scout ekibine de neşter vurdu.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.