Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.



Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.



FORVET HATTINDA ROTASYON



Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.



Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.



4 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, yarınki karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.