Fenerbahçe'de 6 numara takviyesi: Musrati transferinde sona doğru

Transfer takviyelerine devam eden Fenerbahçe'de 15 Eylül'de kapancak transfer sezonu öncesi çalışmalar hız kazandı.



Braga'da forma giyen Al Musrati'nin menajerini İstanbul'a davet eden Sarı-lacivertli ekip 6 numara arayışlarına Musrati ile son vermek istiyor.



Milliyet'in haberine göre, Crespo'nun UEFA Konferans Ligi'ne bildirilen kadroda yer almasıyla teknik heyetin Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında karar kıldığı ve Musrati'nin bu profile uygun olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO



Öte yandan Portekiz ekibinin Libyalı orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisinin olduğu, ancak sportif direktör Mario Branco'nun Musrati için istenen bu bonservis bedelini daha aşağıya çekmeye çalıştığı aktarıldı.



Braga formasıyla 137 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Musrati, bu mücadelelerde 13 gol atıp 8 asist kaydetti.

