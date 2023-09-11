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Fenerbahçe'de 6 numara takviyesi: Musrati transferinde sona doğru

Fenerbahçe, orta sahaya son takviye olarak Al Musrati'yi renklerine bağlamak istiyor. 6 numara arayışlarını sürdüren Sarı-lacivertli ekip transfer görüşmeleri için Musrati'nin menajeri Pedro Neto'yu İstanbul'a davet etti. Öte yandan Poretkiz ekibinin oyuncu için 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de 6 numara takviyesi: Musrati transferinde sona doğru

Transfer takviyelerine devam eden 'de 15 Eylül'de kapancak transfer sezonu öncesi çalışmalar hız kazandı.

Braga'da forma giyen Al Musrati'nin menajerini İstanbul'a davet eden Sarı-lacivertli ekip 6 numara arayışlarına Musrati ile son vermek istiyor.

Milliyet'in haberine göre, Crespo'nun UEFA Konferans Ligi'ne bildirilen kadroda yer almasıyla teknik heyetin için yeni bir altı numara alınmasında karar kıldığı ve Musrati'nin bu profile uygun olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Öte yandan Portekiz ekibinin Libyalı orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisinin olduğu, ancak sportif direktör Mario Branco'nun Musrati için istenen bu bonservis bedelini daha aşağıya çekmeye çalıştığı aktarıldı.

Braga formasıyla 137 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Musrati, bu mücadelelerde 13 gol atıp 8 asist kaydetti.

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