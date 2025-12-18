Fenerbahçe'de 8 numara takviyesi | Temaslar başladı, 2 futbolcuyla görüşüldü
18.12.2025 16:34
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, öncelikli olarak görülen 8 numara takviyesi için resmi temaslara başladı.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için rota Hollanda.
Sarı lacivertlilerin listesinde Ajax'tan Kenneth Taylor ve PSV'den Joey Veerman var.
SICAK BAKIYOR
Yönetim, iki oyuncunun ve kulüplerinin beklentilerini öğrenmek için temas kurdu. Sözleşmesi 2027'de bitecek İngiliz Kenneth Taylor, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.
Ajax'ın altyapısında yetişen 23 yaşındaki orta saha, bugüne dek çıktığı 183 maçta 36 gol, 27 asistlik performans sergiledi.
TEK TALİBİ FENERBAHÇE DEĞİL
5 sezondur PSV forması giyen Joey Veerman'ın ise tek talibi Fenerbahçe değil. Premier Lig ekibi Brentford da 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Veerman, özellikle asist üretkenliğiyle dikkat çekiyor. PSV ile 177 maça çıkan Hollandalı orta saha, takımına 31 gol, 59 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe, iki oyuncudan birini kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Joey Veerman uzun yıllardır PSV formasını terletiyor
GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ
Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi de şekilleniyor.
Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri, İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci'ye cazip bir teklif gelmesi halinde gidişlerine onay verilecek.
Rodrigo Becao ve Cenk Tosun ile ise yollar kesin olarak ayrılacak.