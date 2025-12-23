Fenerbahçe'de 9, Beşiktaş'ta 5 isim derbide yok
23.12.2025 17:03
NTV - Haber Merkezi
Türk futbolunun devleri Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İki takımda da eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor.
Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda 20.30'da oynanacak. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşılaşacak.
Bu sezon devlerin süper ligdeki karşılaşması nefesleri kesti. Dolmabahçe'deki maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse da maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de, Fred cezalı, Nene ve En Nesyri milli takımlarında, Ederson ve Duran izinli, Alvarez, Brown, Talisca ve Semedo da sakat.
Beşiktaş'ta da 5 futbolcu derbide forma giyemeyecek.
Mustafa Hekimoğlu, Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sürüyor, Ndidi ve Toure de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında. Rafa Silva da Fenerbahçe derbisinin kafilesine alınmadı.
Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi.
TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.
Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.
KUPADA 22 MAÇ OYNADILAR
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı.
Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti.
Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.
MJHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham