Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı sonrası bir yol ayrımı daha: Erol Bilecik resmen duyurdu

Sayın Başkanımızla ilişkimiz, uzun yıllara dayanan samimi bir dostluk üzerine kuruludur. Yönetim kurulunda birlikte görev yapmaya başladığımız ilk günden bu yana bu samimiyetten asla taviz vermedik. Ne var ki, son dönemde şahsıma ve aileme yöneltilen; belirli odaklar tarafından körüklenen hakaret ve iftiralar, artık kulübümüzün menfaatlerine zarar verecek bir boyuta ulaşmıştır. Kendilerini "muhalefet" olarak tanımlayan bu organize faaliyet, her gün yeni bir yöneticiyi hedef alarak aylardır süregelen bir linç kampanyası yürütmektedir. Bu girişimlerin asıl amacının Fenerbahçe değerlerini savunmak değil, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’u yıkmak olduğu artık herkes tarafından açıkça görülmektedir.



PFDK gelişmelerinin yaşandığı gün bu servisin yapılması, bu saldırıyı organize edenlerin uzun vadeli ve stratejik kötülük amacıyla hareket ettiklerini ve esas hedeflerinin mevcut Fenerbahçe yönetimine mümkün olan her türlü zarar vermek olduğunu açıkça göstermektedir.



Kıymetli Fenerbahçeliler,



Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza Eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve Eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım.



Fenerbahçe’ye hizmet, hayatımın en kıymetli sorumluluklarından biri olmuştur. Yedi yıl boyunca bu büyük camiaya olan bağlılığımdan hiç ödün vermedim. Bundan sonraki hayatımda da bu değerlerime bağlı kalacağım.



Ben bir Fenerbahçeliyim. 63 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Fenerbahçe’yi tüm kalbimle desteklemek benim için en büyük onur ve ayrıcalık olacaktır.



Bu süreçte birlikte yol yürümekten onur duyduğum, başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, sporcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, camiamızın aynı hedefe doğru birlikte yürüdüğümüz her bir ferdine yürekten ve sonsuz teşekkür ederim.



Saygılarımla."