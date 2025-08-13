Fenerbahçe'de akıl oyununun başrolü Mourinho, şifresi cehennem: 27 yıl sonra gelen ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti.



İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 5-2 kazandı ve Devler Ligi play-off turuna adını yazdıran taraf oldu.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Archie Brown, 45+2. dakikada Jhon Duran 55. dakikada Fred, 83. dakikada En-Nesyri ve 90+5. dakikada Talisca kaydetti. AKIL OYUNUNUN BAŞLANGICI: KADIKÖY CEHENNEMİ



Bu skorun ardından akıllara tabii ki Jose Mourinho'nun ilk maç sonrası söylediği "Kadıköy cehennemine hoş geldiniz" sözleri geldi.



Portekizli hocanın ifadeleri sonrası Kadıköy'ün nasıl bir atmosfere bürüneceği az çok tahmin edilse de sarı-lacivertlilerin ortaya koyacağı oyun büyük merak konusuydu...



Zira 27 yıldır, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği çift ayaklı turlarda hep zaferin kıyısından dönmüştü Fenerbahçe.

ÇİFT SANTRFOR PLANI Kadıköy'deki rövanş öncesi taraftarları ateşleyen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, büyük bir destekle sahaya çıktı. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile iki santrforunu birden sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, ön alan baskısıyla sonuca gitmeyi hedefledi. HESAPTA OLMAYAN ŞANSSIZLIK



Maçın 41. dakikasına kadar Duran, En-Nesyri, Szymanski, Amrabat, Brown, Semedo ve Fred ile rakibinin hazırlık pası yapmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, çok ilginç bir an sonrası kalesinde golü gördü.



Feyenoord'un kendi yarı sahasında atağa kalkmaya çalıştığı esnada top, Hwang'ın eline çarptı ve hakem Kovacs, düdüğü ağzına götürdü. O anda meşin yuvarlak Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a kadar gelirken, sarı-lacivertli Kovacs'ın faul çaldığını düşünerek duraksadı. Eğribayat'ın kendi yarı sahasının ortasında topa elle dokunmasının ardından Fenerbahçe alehine faul çalındı. Kullanılan serbest vuruş sonrası Watanabe'nin kafa vuruşu, Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

ÖNCE BROWN SONRA DURAN Gol sonrası hızlı bir reaksiyon veren Fenerbahçe, 44. dakikada kazandığı kornerde Archie Brown'un kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Sarı-lacivertli taraftarları yeniden ateşleyen golün 3 dakika sonrasında ise En-Nesyri'nin asistinde Jhon Duran sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

FRED'İN MÜKEMMEL GOLÜ, TALISCA KARARI Devreye 2-1'lik üstünlükle giren sarı-lacivertliler, soyunma odasından da adeta golle döndü. Yine ön alan baskısıyla kazanılan top sonrası Fred, ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla ağları sarstı ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi. 62. dakikada ise Jhon Duran'ın sakatlığının ardından oyuna Anderson Talisca girdi.

"BEKLE-VUR" MEYVE VERDİ: EN-NESYRI İki farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, oyunu bir süre rölantiye aldı ve rakip akınlarını önleyerek, hızlı hücum kovaladı. Mourinho, bu durumun da meyvesini 83. dakikada aldı. Rakipten kapılan top sonrası sol kanattan hızla hücuma çıkan Brown, Sebastian Szymanski'nin pasıyla topla buluştu ve ceza sahasına girdi. Brown da arka direkteki En-Nesyri'yi gördü ve Faslı yıldızın vuruşuyla fark 3'e çıktı.



STRES ANLARI 4-1'lik üstünlük sonrası bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, 89. dakikada Watanabe'nin golüne engel olamadı ve son dakikalara bir nebze stresli girdi.

TALISCA FİŞİ ÇEKTİ, MOURINHO YİNE VERİM ALDI Bu noktada Jose Mourinho'nun akıl oyununun bir başka evresi devreye girdi. Dünyaca ünlü teknik adam, Duran'ın yerine Anderson Talisca'yı oyuna alarak Brezilyalı yıldızın yaratıcılığı ve bitirici vuruşlarından faydalanmayı hedeflemişti. 90+5. dakikada rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Anderson Talisca, rakibini çalımladı ve sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-2! "CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"



Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesinde söylemiş olduğu "Cehenneme hoş geldiniz" sözü, bu golle perçinlendi... İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, toplam skorda 6-4'lük bir üstünlük yakaladı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı.

27 YIL SONRA İLK



Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u elemesinin ardından 27 yıl sonra bir ilke imza attı.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez ikinci maçta kendisine yarayan skoru elde etti. Böylelikle sarı-lacivertli ekip, 27 yıl sonra bir ilki başarmış oldu.