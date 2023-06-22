Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Arda Güler'e teklif

Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüpteki kritik toplantının sonucunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



Ali Koç, Güler ve ailesi ile yaklaşık 3 saat boyunca toplantı yaptı.



Fenerbahçe Başkanı, Arda'nın en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor, genç yıldızsa gelen teklifleri değerlendirmeye daha sıcak bakıyor.



Koç hem sözleşme şartlarını iyileştirmek hem de serbest kalma maddesini artırmayı teklif etti. Güler'in ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'de 1 yıl kiralık oynama ihtimali de masada.



18 yaşındaki futbolcunun kulüpte 2 yıllık daha sözleşmesi olsa da 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi var.



Güler ile, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Liverpool, Newcaste United, Sevilla ve Benfica ilgileniyor.

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