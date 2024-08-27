Fenerbahçe'de Amrabat transferinde sona doğru: "Taraflar anlaşmaya yakın!"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmaya yakın.

"TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN"

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Amrabat ile anlaşmaya vardığı ve Fiorentina ile 15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinden pazarlıklarını sürdürdüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcu için yaptığı 10 milyon euroluk ilk teklifi reddedilmişti.

Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek ancak Avrupa'ya gidecek takımlar kadrolarını 3 Eylül'e kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.