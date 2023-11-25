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Fenerbahçe'de ara transferin ilk hedefi Rade Krunic

Fenerbahçe, devre arasında orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de ara transferin ilk hedefi Rade Krunic

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Rade Krunic, Milan'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürse de henüz anlaşma sağlayamadı.

İKİ KATINI TALEP ETTİ

2025'e kadar kontratı bulunan ve yıllık kazancı 1.5 milyon euro olan Krunic, İtalyan devinden maaşının iki katını talep etti.

Gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe, sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği tecrübeli ön liberö için devre arasında pazarlık masasına oturacak.

Milan'da 5. sezonunu geçiren 30 yaşındaki Krunic, 137 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de ara transferin ilk hedefi Rade Krunic - 1
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