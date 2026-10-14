Fenerbahçe'de Asensio diz sakatlığı yüzünden maç kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün düzenlediği basın toplantısında bazı futbolcuların durumlarının sağlık ekibi ile yapılacak toplantıdan sonra belli olacağını vurgulamıştı.

Ve Aston Villa maçına saatler kala sağlık ekibi ile yapılan değendirmeler sonucu alınan kararlar açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."