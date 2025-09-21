Fenerbahçe'de Asensio siftah yaptı!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin tek golü 3. dakikada Marco Asensio’dan geldi.



İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerde ilk kez 11’de başladığı maçta ilk golünü de kaydetmiş oldu.



29 yaşındaki futbolcu ayrıca ligin 5. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin de son 7 dakikasında görev almıştı.