Fenerbahçe'de Asensio siftah yaptı!

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin tek golü 3. dakikada Marco Asensio’dan geldi.

İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerde ilk kez 11’de başladığı maçta ilk golünü de kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki futbolcu ayrıca ligin 5. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin de son 7 dakikasında görev almıştı.

