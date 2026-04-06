Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu. Kayseri deplasmanında oynayacak mı?
06.04.2026 12:20
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı maçta sakatlanan Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetmişti.
ASENSIO SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlanarak 24. dakikada yerini Fred'e bırakmıştı.
Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.
İspanyol futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son durum öğrenildi.
İKİNCİ KEZ MR'A GİRECEK
MR'a giren deneyimli futbolcunun dizindeki ödem nedeniyle net görüntüleme alınamadı. Asensio'nun durumunun netlik kazanması için ikinci bir MR kontrolü yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçeli Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmasının ardından büyük üzüntü yaşamıştı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Başarılı futbolcu, Fenerbahçe'nin 29. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.