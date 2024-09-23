Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.



Fenerbahçe, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.