Fenerbahçe'de ayrılacaklar netleşiyor

Fenerbahçe'de, Enner Valencia ile sözleşme yenileme konusunda orta yolu bulamadı. 3 yıllık kontrat üzerinden yıllık en az 2 milyon euro isteyen Ekvadorlu forvetin talepleri yüksek bulunuyor.



Yönetimin 1+1 yıllık sözleşme teklifine ise Valencia sıcak bakmıyor. 33 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp ise Internacional. Brezilya ekibi Valencia'nın isteklerini karşılamaya hazır.



Sarı-lacivertliler, Miha Zajc'la da henüz anlaşma sağlanamadı. İstanbul'da mutlu olan Sloven orta sahanın önceliği daha fazla süre almak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zajc'ın Serie A'dan da talipleri var.



Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan Ezjgan Alioski ve Gustavo Henrique'yle devam etmeyi düşünmüyor.

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