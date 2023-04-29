Fenerbahçe'de ayrılık kararı: İlk isim belli oldu

Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek.



Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı oyuncudan zarar etmek istemiyor ve en az 3 milyon euroluk kazanç elde etmek istiyor.



Bu sezon 38 müsabakada sarı-lacivertli formayı terleten Arao, bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.



Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.