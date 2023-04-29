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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: İlk isim belli oldu

Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen fakat sarı-lacivertli taraftarların gözüne giremeyen Willian Arao ile ilgili yeni gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: İlk isim belli oldu

Sezon başında Flamengo'dan edilen Willian Arao, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek.

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı oyuncudan zarar etmek istemiyor ve en az 3 milyon euroluk kazanç elde etmek istiyor.

Bu sezon 38 müsabakada sarı-lacivertli formayı terleten Arao, bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

Yıldız ismin ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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