Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor: Sadece 188 dakika oynamıştı

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular da netlik kazanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos beklentileri karşılayamamıştı.

İtalyan basınına göre Como, Carlos'un kiralık transferi için Fenerbahçe'yle anlaştı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunacak.



Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Carlos'un sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KUPA MAÇINDA SAKATLANDI



Carlos ara transfer döneminde Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelerek 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.



Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oyanan mücadelede sakatlanmıştı.



32 yaşındaki savunmacı Fenerbahçe formasıyla toplam 5 maça çıkmış ve sadece 188 dakika süre almıştı.