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Fenerbahçe'de ayrılık sesleri: Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Belçika ekibi Beerschot'a kiralanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri: Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu

'de devre arasında takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. 

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin oyuncusu Bartuğ Elmaz için Belçika temsilcisi Beerschot ile anlaşmaya varıldığı ve kiralanmak üzere olduğu kaydedildi. 

21 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Belçika'ya gitmesi bekleniyor. 

Bartuğ bu sezon sarı-lacivertli formayla 4 resmi maçta mücadele etti. Bu karşılaşmalarda 1 gol pası verdi. 

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