Fenerbahçe'de ayrılık sesleri: Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin oyuncusu Bartuğ Elmaz için Belçika temsilcisi Beerschot ile anlaşmaya varıldığı ve kiralanmak üzere olduğu kaydedildi.

21 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Belçika'ya gitmesi bekleniyor.

Bartuğ bu sezon sarı-lacivertli formayla 4 resmi maçta mücadele etti. Bu karşılaşmalarda 1 gol pası verdi.