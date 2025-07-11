Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig kulübüne kiralandı

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak transfer ettiklerini duyurdu.



Açıkalın açıklamasında, "Sergej Jakirovic'in ayrılığından sonra Markus Gisdol ile anlaştık. Hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Jakirovic'in Hull City'ye transferinden kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ücret kazandık. Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Başkan (Koç) ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı." ifadelerini kullandı.



Futbola Bursaspor altyapısında başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Karagümrük ve Sivasspor formaları da giymişti.