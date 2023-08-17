Fenerbahçe'de ayrılık: Willian Arao Panathinaikos'ta

Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yunan ekibi, yıldız isimle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz."
JESUS DÖNEMİNDE GELMİŞTİ
Arao, Jorge Jesus döneminde 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti.
Arao, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.
✍️Willian Arao @willianarao 🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC #Transfers pic.twitter.com/Tx4KhZyouM— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 17, 2023
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Transfer
- Spor&Skor
- Ntv Spor
- Fenerbahçe