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Fenerbahçe'de ayrılık: Willian Arao Panathinaikos'ta

Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılık: Willian Arao Panathinaikos'ta

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Panathinaikos, forması giyen Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yunan ekibi, yıldız isimle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz."

JESUS DÖNEMİNDE GELMİŞTİ

Arao, Jorge Jesus döneminde 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Arao, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu. 

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