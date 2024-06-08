Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı: Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında!

Fenerbahçe 'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç , kongrede konuşma yapmış ve "Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım." demişti.

Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başkan beni aradı. Normalde tanımadığım numarayı açmam, tesadüfen açtım. Aziz Başkan çıktı. Sayın Başkan dedi ki, kabul ediyorum çıkalım. Ben FB TV'yi istemiştim. Aziz Bey ulusal kanal istedi. Benim için memnuniyet verici bir durum. Uzun zamandır bu görüşmeyi bekliyordum. Kim kazanırsa kazansın, pazartesi günü bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacı var.

"FENERBAHÇE'NİN CAYDIRICILIĞI AZALDI"

20 yıldır en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığına olağandışı şeyler yaşadık. Ama camia bir ve bütün olmadığı için Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım siz beceremiyorsunuz düşüncesinde. Benim düşüncem Fenerbahçe'nin caydırıcılığı azaldı. Kendisi başkan olursa bizim yapabileceğimiz bir şey varsa geçmişi kapatırım.

Aramızda güven müessesesini inşa etmemiz lazım. Birbirimizle ilgili ne düşünüyorsak söyleyelim. Ağır ifadeleriniz olmuştu. Bence eleştiri olur ama iyiye iyi, kötüye kötü dendiği takdirde olur. Siz sadece futbol düşünüyorsunuz. Ben sizin ne kadar kadın basketbola ehemmiyet verdiğinizi biliyorum. Öncelikle ne oldu da buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi.

Başkan Aziz Yıldırım'la Başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyah ve beyaz kadar fark var.

Ben her zaman sizinle barışık olmak istedim. Sizin söylemleriniz tutarlı olsa ben tamam derdim. Bugün genel kurullarda tezahürat olmaz dediniz, tezahürat yaparlarken videolarınız var.

Güzel günlerimiz oldu, çok badireler de atlattık. 3 Temmuz'un yükünü çekiyoruz. 2012'de ben ayrıldım. O günden bu güne Fenerbahçe'ye ne yazık ki futbolda yaşatılanlar, eminim siz de benim kadar isyan ediyorsunuzdur.

"YAŞINIZ İLERLEDİKÇE DEDİKLERİNİZ BİRBİRİNİ HİÇ TUTMUYOR"



1907 kampanya yapmış, siz de destek vermiştiniz. Sonra bir müddet sonra yargılama çıktı. 1907 de ben daha uçaktayım, bana sormadan teşekkür yayınlamış. Siz de çok kızmışsınız, çok ağır küfürler etmişsiniz. Ben de arkadaşlara olabilir dedim. Ben 2015'e kadar seçimden bir hafta önceye kadar sayın Yıldırım'ı 2 kere gördüm. Biri cenazede diğeri Selçuk Şahin'in düğününde. Düğünde ayrı oturttular. Sonra arıza olduğunu orada anladım. Beni çağırdınız, burayı kurda kuşa bırakmayalım dediniz. Niye o dönem başkan olamayacağımı anlattım. Sonra ben seçime giremedim. Cumartesi seçim var, cuma akşamı Ömer Temelli mesaj attı. Yarın çık, gazetecilere laf et, Aziz Bey davet etti de, açıkla de dedi. Dedim Ömer, çıkarım gazetecilere açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamıştı. Telefon ettiler sizin masanızdan, çık iki laf et dediler. Tamam dedik, çıktık konuştuk. Masadan indik, siz seçildiniz. Biz ağustos ayı gibi size gelecektik, sonra biz elendik Şampiyonlar Ligi'nden. Moraller bozuktu. Eylül başı geldik. Aramızda çok tatsız bir toplantı oldu. Birdenbire siz sinirlendiniz. Dediniz ki ben sizinle aynı gemide değilim dediniz. Siz bir gün birini veliaht gösterebilirsiniz, yarın en büyük düşman ilan edebilirsiniz. Bugüne dönersek ben karşımdaki insanın bir dediğinin bir dediğini tutmasını isterim. Sizin yaşınız ilerledikçe hiç tutmuyor.

"BİZE KÖSTEK OLDUNUZ"

Bana göre uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım Aziz Yıldırım konumunda son 6 senede. Destek değil, köstek oldunuz. Bu akşamki samimiyetinizi sorgulamamın sebebi geçmişteki konuşmalarınız.

Benim ağzımdan hiçbir zaman ligden çekileceğim demedim.

MOURINHO KONUSU

Siz 15 milyon euroya anlaşmışsınız, 'Onlar 12'ye anlaşmış, Mourinho'nun menajerine açıktan para vermişler' demişsiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Açıktan para vermek illegaldir. Yakışır mı böyle zan altında bırakmaya. Ben Mourinho geldiği için mutluyum.

103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti. Orada bir şey yazıyor. 3 Temmuz davasıyla ilgili beni sorumlu tutuyor. Bütün operasyonu benim yönettiğimi söylüyor. Sonra sizin FETÖ imanız oldu. Siz Ankara'da evrak dağıttınız, ABD projesi olduğuma dair.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

1998'de ben geldim. Amatörlerle ilgili bir şey söylemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı.

ALİ KOÇ: "NEDEN PROGRAMA GELDİNİZ?"

Senin yaptığın çağrıdan dolayı geldim. İlk defa yaptın.

2 Kasım benim doğum günüm. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede bir defa doğum günü kutladım, hep bunu konuşuyorsun.

ALİ KOÇ: SON 6 YILDA FENERBAHÇE DURUŞU 10 ÜZERİNDEN KAÇ VERİRSİNİZ?

10 üzerinden 10 veririm. Galatasaray başkanı size salladı, susabilirdim. Ama dedim ki sinek ikili. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil.

Ali Koç, lütfen kendi hatalarını gör. 3 Temmuz'da 1 yıl hapis yattım, gık demedim. Benim yanıma kimler geldi pazarlığa, kabul etmedim. Ben ısrarla bana git dönme demelerine rağmen döndüm geldim. 6 ay beni içeri atabilirlerdi, yeniden yargılama çıktı, süreç devam etti. 2018'de gel beraber yönetim yapalım dedim. Sen hayır dedin.

'Ali Şen Başkan Fener Şampiyon' dedikleri dönemde ben başkan oldum. Ali Bey yanımıza geldiğimizde biz rahatsızlık duyardık. Biz yönetimiz, Ali Bey tez canlı fikrini söylüyor. Sizin bana teşekkür etmeniz lazım, Aziz Bey gelip karışmıyor diye. Benden rahatsız olmayın diye hiç yanınıza gelmedim.

Ben kumpas davasında şikayetçi oldum. Seninle ilgili emniyete alalım dediler, konuşalım dediler. Onu yaparsanız şikayetten vazgeçiyorum dedim. Şekip Mosturoğlu şahit.



MOURINHO KONUSU

Adamla 15'e pazarlık ettik. Adam 18'lerdeydi, 14,5 verdik. 15'e anlaştık. Siz anlaşabilirsiniz daha aşağıya. Hoca ve ekibi için, menajer yok. İmaj hakkı verecektim, 15'in içinde olacaktı. Mourinho'nun gelmesinde yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmeniz lazım. Mendes'le Portekiz'de görüştük. Evine gittiler. Her şeyi hazırladılar, 15'i verdik. Kendisi Bükreş'teydi. Dönecek imza atacağız, siz devreye girdiniz.



