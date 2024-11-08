Fenerbahçe'de Becao cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de sınırda olan Rodrigo Becao 63. dakikada sarı kart cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
Mücadeleye 11'de başlayan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, 63. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
Bu sezon 3. kartını gören Becao, cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu Slavia Prag ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Becao daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise ve ikinci haftadaki Twente maçlarında sarı kart görmüştü.
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