Fenerbahçe'de Becao derbide cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ederken sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, 45. dakikada ikili mücadelede yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Becao, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray müsabakasında cezalı duruma düştü.



28 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Antalyaspor, Hatayspor ile ligin ikinci yarısındaki Hatayspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla bu sezon 15 lig maçında görev aldı.