Fenerbahçe'de Becao dönüş hazırlığında

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 29 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'dan iyi haber geldi.

29 Ekim'deki Pendikspor maçında sakatlanan Becao'nun tedavisi tamamlandı.

27 yaşındaki savunmacının ocak ayının son haftasına kadar kadroya katılması bekleniyor. Fenerbahçe'de Afrika Kupası nedeniyle milli takıma gidecek Alexander Djiku ve Osayi Samuel de bir süre takımdan ayrı kalacak.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü İstanbulspor'a Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk olacak.