Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor, dünya devinin sportif direktörü İstanbul'da

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek açan ve Avrupa Ligi'nde de Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Şu ana kadar kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan, N'Golo Kante'yi de bitirmek için çaba sarf eden sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kiralık, Cenk Tosun ise bonservisiyle takımdan ayrılmıştı.

EN-NESYRI'NİN SON DURUMU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim olan Youssef En-Nesyri için de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.