Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor, dünya devinin sportif direktörü İstanbul'da
22.01.2026 15:02
Süper Lig'de puan farkını 1'e indiren ve Avrupa'da da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek açan ve Avrupa Ligi'nde de Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Şu ana kadar kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan, N'Golo Kante'yi de bitirmek için çaba sarf eden sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kiralık, Cenk Tosun ise bonservisiyle takımdan ayrılmıştı.
EN-NESYRI'NİN SON DURUMU
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim olan Youssef En-Nesyri için de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Fenerbahçeli En-Nesyri'nin gol sevinci.
İSTANBUL'A GELDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcü ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Ottolini'nin kısa süre içinde anlaşmaya vararak transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçeli En-Nesyri'nin klasik gol sevinci.
Öte yandan Serie A devinin golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenilmişti.
İtalyan temsilcisinin sarı-lacivertlilere 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifle masaya oturduğu iddia edilmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.