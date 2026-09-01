Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti
01.09.2026 20:33
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya ekibi Parma'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına Parma'ya kiralandığı kaydedildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla 4 Trendyol Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Diego Carlos'a Parma ile transfer görüşmesi izni verildiği açıklamıştı.