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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti

01.09.2026 20:33

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Resmi Kurum

Diego Carlos

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe Kulübü, Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya ekibi Parma'ya kiralandığını duyurdu.

 

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına Parma'ya kiralandığı kaydedildi.

 

FENERBAHÇE KARNESİ

 

Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla 4 Trendyol Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.

 

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Diego Carlos'a Parma ile transfer görüşmesi izni verildiği açıklamıştı.

 