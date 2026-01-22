Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşiyor, imza için uçtu
22.01.2026 17:01
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşiyor. Szymanski sağlık kontrolü ve imza için Fransa'ya gitti.
Orta saha ve forvet transferi için arayışını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında bir yer daha açıldı.. Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin satışı konusunda Rennes ile anlaştı.
Fransız kulübüyle uzun süredir pazarlıkları sürdüren Fenerbahçe, 10,5 milyon euroluk teklifi kabul etti. Polonyalı futbolcu sağlık kontrolü ve imza için Fransa'ya gitti.
DİĞER AYRILIKLAR
Sarı lacivertliler transfer döneminde daha önce Becao, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Szymanski, sarı lacivertli formayla 134 maçta 22 gol ve 30 asistle oynadı.
Szymanski'ye son olarak İspanya LaLiga takımlarından Real Betis'in talip olduğu iddia edilmişti.
SAKATLIK NEDENİYLE SON MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI
Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştı.
Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, antenmana da çıkmamıştı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Szymanski'nin tedavisine başlanacağı belirtilmişti.