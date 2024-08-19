Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Miguel Crespo veda ediyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.



Turuncu-lacivertliler, bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Miguel Crespo'ya 3 yıllık sözleşme önerdi.Taraflar kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştı.

FENERBAHÇE İLE FESİH PAZARLIĞINDA



Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Crespo Fenerbahçe ile fesih pazarlığında.

Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler Crespo'yu 2021-2022 sezonunda 1,5 milyon euro bedelle transfer etmişti.