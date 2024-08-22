Fenerbahçe'de bir çok ayrılık kapıda.



Sarı lacivertliler, Brighton ile Ferdi Kadıoğlu pazarlığında son aşamaya geldi.



24 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan İngiliz ekibi, sarılacivertlilere 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmıştı. Taraflar bonuslar ve sonraki satıştan pay detaylarını görüşüyor.



TEKLİFLER FERDİ İLE SINIRLI DEĞİL



Serie A ekibi Atalanta Rodrigo Becao'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Görüşmeler sürüyor.



Ligue 1'den Nice, Ryan Kent'i, Brest ise Luan Peres'i gözüne kestirdi.



Kadroda düşünülmeyen Emre Mor ve Miha Zajc'ın Süper Lig'den talipleri var.



Fenerbahçe daha önce Umut Nayir, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile yollarını ayırmıştı.



Avrupa'nın bir çok liginde transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona ererken Türkiye'de ise 13 Eylül'e dek devam edecek.