Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor: Osayi-Samuel için karar verildi

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe , futbolda yeniden yapılanmaya gitmişti. Takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic'e veda edilirken sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollar ayrılmıştı. Branco'nun yerine ise futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirilmişti. Sözleşmesinin sonuna gelen isimlerden bir diğeri olan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise belirsizliğini koruyordu.

Haberin devamında 4,5 sezondur sarı - lacivertlilerin kadrosunda yer alan Osayi-Samuel'e Süper Lig ve İngiltere'den teklifler olduğu belirtildi.



Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.



Galatasaray Divan Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Biz Osimhen diyoruz, Icardi diyoruz, Davinson diyoruz. Seviyemiz belli. En son Sane geldi, muhteşem oyuncu, tartışılmaz. Biz bu seviyedeyiz. Karşı tarafın seviyesi Milan Skriniar, eh bir stoper yani. Galatasaray'a gelmesin istiyorum."